В Байконуре продлили режим повышенной террористической опасности

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре продлен до 3 февраля. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Председателем Антитеррористической комиссии города Байконур, главой администрации [Константином] Бусыгиным, было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения.

7 января в Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности до 19 января. Администрация города призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.

Город Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские военный суд, управление внутренних дел, структуры миграционной и налоговой службы, органов образования и здравоохранения.

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