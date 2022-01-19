В центре Москвы произошла массовая драка с участием граждан Алжира и россиян. По данным «Известий», на улице Мясницкой правоохранители задержали четверых — двоих россиян и двоих алжирцев.

Причины конфликта на данный момент неизвестны.

По факту инцидента проводится проверка. Всем участникам потасовки грозит ответственность по статье о хулиганстве.

1 января массовая драка с участием иностранных граждан произошла на юго-востоке Москвы. Конфликт произошел на бытовой почве. В результате три человека получили колото-резаные ранения, им оказали медицинскую помощь.

Полицейские задержали 10 человек и составили на них протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.