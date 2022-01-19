Школы Петрозаводска отпустят учеников на летние каникулы досрочно

Некоторые школы Петрозаводска раньше срока уйдут на летние каникулы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Владимир Любарский.

Как уточняет ИА «Карелinform», в конце 2021 года стало известно о выделении Карелии средств на капитальный ремонт образовательных учреждений. На эти цели поступит порядка 1,5 млрд рублей. На эти деньги планируется отремонтировать несколько школ Петрозаводска.

В порядок приведут четыре школы: № 9, № 14, № 20 и № 25. Проектная документация прошла госэкспертизу. Летом рабочие обновят фасады и системы отопления зданий, а более наглядные работы решено провести летом 2023 года.

Из-за предстоящего ремонта необходимо полностью освободить школы от детей. Большинство классов этих школ будут учиться и по субботам тоже, чтобы выйти на летние каникулы уже в мае, пояснил градоначальник.

Отмечается, что это не касается учеников выпускных классов — для них учебный процесс организуют в других школах.