Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Меркель предложили работу в ООН
Мир
Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли
Общество
СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Мир
Аэропорт Алма-Аты возобновил работу в штатном режиме
Мир
Движение в Алма-Ате частично перекроют из-за антитеррористической операции
Спорт
Овечкин вышел на первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ
Мир
Посольство РФ оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе
Происшествия
Детские сады в Красноярске эвакуировали из-за данных о минировании
Происшествия
Актриса Воронкова получила ожоги лица и головы после пожара в квартире
Экономика
Финансист предостерег россиян от использования банкнот €500 и $100

Косачев оценил заявление США об угрозе размещения сил России в Белоруссии

Косачев: поправки к Конституции Белоруссии касаются только граждан этой страны
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменения в Конституции Белоруссии, в том числе затрагивающие обороноспособность, касаются только граждан этой страны. Такое заявление сделал 19 января вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление США о потенциальном размещении ядерных сил РФ в республике.

Балкон в Европу: зачем нужны внеплановые учения в Белоруссии
На приграничных полигонах Москва и Минск отработают отражение крупномасштабного вторжения

«Конституционный процесс в Белоруссии — это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Беларуси, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

По словам Косачева, любые договоренности между Россией и Белоруссией, основанные на конституциях двух государств, «будут предметом их исключительной компетенции, вне зависимости от комментариев третьих стран».

При этом он отметил неуместность соответствующего комментария США с учетом того, сколько американского ядерного вооружения размещено в Европе.

Накануне представитель Госдепа США выразила опасения, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить на территории страны войска и ядерные силы России. Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что предложенные изменения в конституцию республики могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией своих сил на белорусской территории.

Также во вторник посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов указал, что Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ республики. Он подчеркнул, что к вопросам охраны границы Россия и Белоруссия подходят внимательно. Так, регулярно проходит совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства.

Проект поправок к конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. Документ, в числе прочего, закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков. Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022