В Южной Корее будут брать залог за пластиковую посуду в кафе

Кафе в Южной Корее потребуют залог за напитки в пластике. Мера начнет действовать с 10 июня 2022 года. Решение приняли из-за роста объемов пластиковых отходов. Символическая сумма не превысит 500 вон, это около 32 рублей, передает телеканал «Известия». При сдаче посуды сотрудникам заведения залог вернут. Использованные стаканы направят на переработку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.