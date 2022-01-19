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В Южной Корее будут брать залог за пластиковую посуду в кафе

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Кафе в Южной Корее потребуют залог за напитки в пластике. Мера начнет действовать с 10 июня 2022 года. Решение приняли из-за роста объемов пластиковых отходов. Символическая сумма не превысит 500 вон, это около 32 рублей, передает телеканал «Известия». При сдаче посуды сотрудникам заведения залог вернут. Использованные стаканы направят на переработку.

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