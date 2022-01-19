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Чернышенко прокомментировал перенос инвестиционного форума в Сочи

Чернышенко: инвестфорум в Сочи пройдет как только позволит эпидемиологическая ситуация
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Российский инвестиционный форум (РИФ) в Сочи, перенесенный из-за COVID-19, пройдет, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба форума в Facebook.

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«Несмотря на перенос сроков проведения Российского инвестиционного форума, мы не останавливаем подготовку к нему. Привлечение инвестиций в субъекты имеет ключевое значение для экономики нашей страны. Поэтому сейчас в дистанционном режиме с регионами продолжается проработка повестки и деловой программы. Как только улучшится эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем форум на самом высоком уровне», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Во вторник, 18 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Российский инвестиционный форум, проведение которого планировалось 17–19 февраля, перенесли на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

В 2020 году РИФ отменили из-за пандемии COVID-19. Более чем из 4 тыс. зарегистрированных на мероприятие участников около 500 должны были приехать из-за рубежа, в том числе из стран, в которых уже в начале 2020-го была официально обнаружена коронавирусная инфекция. В 2021 году форум не состоялся по тем же причинам.

Российский инвестиционный форум ежегодно проходит в Сочи в феврале, его посещают 7–8 тыс. человек. Оператором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

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