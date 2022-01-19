Закрытые из-за метели трассы начали открывать в Саратовской области

В Саратовской области постепенно снимают ограничения с автодорог, которые были введены ранее из-за метели. Так, меры перестали действовать на дороге Пугачев — Перелюб, запущено движение транспорта на дороге регионального значения Балаково — Духовницкое — Пугачев.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», на ночь 19 декабря были закрыты еще три региональные трассы в Дергачевском районе. Утром 18 января был ограничен проезд транспорта по федеральной дороге в направлении Казахстана. Сегодня, 19 января, проезд грузового и маршрутного транспорта полностью открыли.

Ранее московских водителей призвали отказаться от поездок на личном автомобиле и использовать городской общественный транспорт из-за непогоды. В сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта говорилось, что отказ от личного транспорта поможет коммунальной технике как можно быстрее справиться с последствиями снегопада.