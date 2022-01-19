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Посольство России призвало США прекратить поставки оружия Украине

Посольство РФ призвало США отказаться от планов поставок новых партий оружия Киеву
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Власти США, если они действительно привержены дипломатическому урегулированию внутриукраинского конфликта, должны отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

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«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — говорится в сообщении, размещенном в Facebook диппредставительства.

В посольстве убеждены, что США следует оказать влияние на власти Украины, чтобы те прекратили саботаж минских договоренностей.

Как напомнили в дипмиссии, 18 января высокопоставленные чиновники в США вновь заявили о возможности России «в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии».

«В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право, — отметили в посольстве РФ в Вашингтоне. — Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса, а главное — не подталкивать горячие головы в Киеве к новым провокациям», — подчеркнули дипломаты.

18 января представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, а новые поставки состоятся в ближайшие недели. Он заявил о намерении США обеспечить Украину дополнительными оборонными материалами на случай «вторжения» РФ на Украину.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине. Вместо этого он посоветовал Вашингтону заставить Киев выполнять Минские соглашения.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. При этом в конце ноября он отмечал, что отправка на Украину военных советников и вооружения странами Запада ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения в Донбассе.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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