В России за сутки выявили 33 899 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 899 случаев COVID-19. Об этом во среду, 19 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, наибольшее количество случаев выявлено в Москве (8795), Санкт-Петербуре (4382) и Московской области (2626).

От последствий заболевания за сутки умерли 698 пациентов, выздоровели 22 920 человек.

В общей сложности с начала распространения коронавируса в России было зафиксировано 10 899 411 случаев COVID-19. Количество летальных исходов составило 323 376, выздоровели 9 925 855 человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны.

При этом, по словам вице-премьера, в РФ выявлено уже 1682 случая штамма «Омикрон», но их значительно больше.

Кроме того, Голикова указала, что срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 дней до семи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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