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Экономика
Финансист предостерег россиян от использования банкнот €500 и $100

Финансист предостерег россиян от использования банкнот €500 и $100

Финансист Переславский предостерег россиян от использования банкнот €500 и $100
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Использование банкнот номиналом €500 и $100 может быть рискованным. Об этом в среду, 19 января, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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По его словам, купюры в €500 стали изымать из оборота в Евросоюзе еще в 2019 года, а в 2016-м их и вовсе перестали выпускать.

«Причина [изъятия] — в популярности таких купюр у теневого сектора. Кроме того, их часто используют для хранения в сейфах или ячейках», — приводит агентство «Прайм» слова Переславского.

Финансист добавил, что купюры в $100 часто становятся объектом подделки. Чтобы точно быть уверенным в их подлинности, стоит прогнать банкноты через валютный счет. Переславский отметил, что помимо мошеннических рисков есть и макроэкономические, они касаются наличных денег любого номинала, пишет «Газета.Ru».

Чтобы защититься от инфляции, можно вложить сбережения в еврооблигации, посоветовал специалист.

В ноябре начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал лучшие валюты для хранения сбережений. По его словам, самым эффективным способом хранения и расширения сбережений является портфель валют.

При этом не стоит отдавать предпочтение консервативному портфелю, в который входят только рубль, доллар и евро. Эффективнее будет использовать те варианты, которые включают и другие валюты, потенциально более доходные в определенный момент, подчеркнул специалист.

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