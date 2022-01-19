Флаг России обновили у памятника «Скорбящий воин» в Сыктывкаре

В Сыктывкаре специалисты заменили государственный флаг России у памятника «Скорбящий воин».

Сотрудники муниципального предприятия «Жилкомсервис» сделали это по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД Коми, в преддверии Дня вывода войск из Афганистана. Там обратили внимание, что флаг уже несколько лет не обновляли.

Ветераны боевых действий также представили новый российский триколор.

В ассоциации отметили, что флаг, реющий над памятником «Скорбящий воин», должен стать напоминанием о том, что есть на свете самая лучшая страна, гарант мира и спокойствия, пишет ИА «Комиинформ».

Флаг, спущенный с флагштока, передадут в музей ветеранов боевых действий.