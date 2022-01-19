Ученый назвал отличительный симптом штамма «Омикрон»

Штамм коронавируса «Омикрон» поражает средние дыхательные пути, чем отличается от варианта «Дельта», атакующего легкие. На это 19 января указал ученый-генетик Дмитрий Прусс из США.

Он уточнил, что такую особенность штамма медики обнаружили у людей с тяжелым течением заболевания.

«Для «Омикрона» больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей, а для «Дельты» — более глубинное поражение самих легких, альвеол», — сказал специалист в беседе с Lenta.ru.

При этом Прусс отметил, что в случае легкого и среднего течения COVID-19 большой разницы в симптомах между штаммами не наблюдается.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

При этом доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что пациенты с «Омикроном» из России могут иметь отличные симптомы от тех, которые проявляются у больных в других странах. В частности, на это могут повлиять генетические характеристики, особенности питания и другие факторы.

Днем ранее вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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