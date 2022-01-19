Томская епархия не может построить два храма из-за теплосетей

В Томске не удается построить два храма на улице Лазо. Причина — наличие на участке тепловых сетей. Об этом сообщили в Томской епархии.

В свою очередь в компании «Томск РТС» агентству РИА «Томск» сообщили, что надземный трубопровод можно заменить подземным, а собственником трубопровода является городская администрация.

В мэрии подтвердили, что епархия обращалась к ним с вопросом о дальнейшей судьбе теплосети, участок остается зарезервированным под строительство храмов, но денег на реконструкцию теплосети у администрации нет.

Мэрия выдала Томской епархии разрешение на строительство нового храмового комплекса, в который войдут деревянный храм во имя Святого Иоанна Кронштадтского и белокаменный храм во имя Святого патриарха Тихона. Автором проекта комплекса выступил томский архитектор Максим Артамонов.

Первым этапом строительства должно было стать возведение деревянной церкви. Процесс был запущен летом 2019 года, но сейчас возникли сложности в прокладке тепловых коммуникаций.

Участок, где планируется строительство, не огорожен и зарос бурьяном. Никаких строительных работ там сейчас не ведется.