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Госдеп заявил о возможности вторжения России на Украину через Белоруссию

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Совместные учения вооруженных сил РФ и Белоруссии могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Об этом в среду, 19 января, заявила на специальном брифинге сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

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«Для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой, как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров. <…> И мы в частном порядке донесли до белорусских властей нашу озабоченность», — сообщила сотрудник Госдепа.

В ведомстве опасаются, что РФ может размещать силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, «чтобы потенциально напасть на Украину с севера», пишет «Газета.Ru».

«Нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», — заключили в Госдепе.

По мнению постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание РФ военного присутствия близ Украины «являются сигналом для Соединенных Штатов, что Россия агрессивно настроена в отношении Украины».

18 января представитель Госдепа США выразила опасения, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить на территории страны войска и ядерные силы РФ. Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что предложенные изменения в Конституцию республики могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией своих сил на белорусской территории.

В тот же день подразделения из состава Вооруженных сил РФ начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

В Минобороны России сообщили, что совместные учения РФ и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения России на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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