Друг Волочковой назвал «золотыми ребятами» задержавших их полицейских

Знакомый российской балерины Анастасии Волочковой Сергей прокомментировал задержание после инцидента на рейсе авиакомпании «Аэрофлот». Мужчина назвал задержавших пару правоохранителей «золотыми ребятами».

«Все у нас отлично, все у нас хорошо. Пообщались с полицейскими — золотые ребята, вообще», — заявил он в своем Instagram.

На опубликованной видеозаписи рядом с мужчиной находится сама балерина, которая громко смеется после реплик своего спутника.

Сергей добавил, что пара отправилась на ужин после того, как их отпустили полицейские. Они пробыли в отделении несколько часов.

Днем ранее Волочкова оказалась в центре скандала. Инцидент произошел на борту самолета, который следовал с Мальдивских островов в Москву. У артистки завязался конфликт с сотрудниками авиакомпании после того, как она не надела защитную маску. По словам пассажиров, скандал длился около часа и многие опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.

Сама Волочкова в беседе с «Известиями» заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт. Она назвала сложившуюся ситуацию провокацией и указала на ущерб своей деловой репутации.