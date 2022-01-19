Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Меркель предложили работу в ООН
Мир
Россия призвала США не нагнетать напряженность вокруг Донбасса
Общество
СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Мир
Аэропорт Алма-Аты возобновил работу в штатном режиме
Наука
SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками Starlink
Спорт
Овечкин вышел на первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ
Мир
Посольство РФ оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе
Происшествия
Детские сады в Красноярске эвакуировали из-за данных о минировании
Происшествия
Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве
Экономика
Финансист предостерег россиян от использования банкнот €500 и $100

Друг Волочковой назвал «золотыми ребятами» задержавших их полицейских

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знакомый российской балерины Анастасии Волочковой Сергей прокомментировал задержание после инцидента на рейсе авиакомпании «Аэрофлот». Мужчина назвал задержавших пару правоохранителей «золотыми ребятами».

«Все у нас отлично, все у нас хорошо. Пообщались с полицейскими — золотые ребята, вообще», — заявил он в своем Instagram.

На опубликованной видеозаписи рядом с мужчиной находится сама балерина, которая громко смеется после реплик своего спутника.

Сергей добавил, что пара отправилась на ужин после того, как их отпустили полицейские. Они пробыли в отделении несколько часов.

Днем ранее Волочкова оказалась в центре скандала. Инцидент произошел на борту самолета, который следовал с Мальдивских островов в Москву. У артистки завязался конфликт с сотрудниками авиакомпании после того, как она не надела защитную маску. По словам пассажиров, скандал длился около часа и многие опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.

Сама Волочкова в беседе с «Известиями» заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт. Она назвала сложившуюся ситуацию провокацией и указала на ущерб своей деловой репутации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022