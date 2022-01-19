Эпидемиолог оценила характер распространения «Омикрона» в России

Жители России, заразившиеся «Омикроном», могут иметь симптомы отличные от тех, что проявляются у заболевающих этим штаммом COVID-19 в других странах. Об этом рассказала в среду, 19 января, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, «Омикрон» изучен не полностью, есть вероятность, что в России он поведет себя иначе, поскольку характер течения заболевания зависит от многих факторов.

«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант. В связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», — отметила Руженцова радио Sputnik.

Она уточнила, что при наличии у человека определенных хронических заболеваний «Омикрон» может вызвать тяжелое течение болезни.

Кроме того, россиянам нужно помнить о высокой степени заразности «Омикрона» и заранее подготовиться в его распространению, отметила эксперт. Он добавила, что, согласно предварительным данным, этот вариант вируса распространяется быстрее среди невакцинированных от коронавируса людей.

Также Руженцова напомнила о мерах профилактики, таких как избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры.

«После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции», — заключила эксперт.

Днем ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии научных предпосылок к тому, чтобы пандемия завершилась на «Омикрон»-штамме. Он выразил мнение, что штамм может заразить большое количество людей.

В тот же день вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. По ее словам, в январе рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

По словам советника президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидата биологических наук Евгения Тоневицкого, количество заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. Он привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что только соблюдение масочного режима может снизить цифры заболевших в этот период на 30% — до 60–65 тыс. случаев в день.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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