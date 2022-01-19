Детские сады в Красноярске эвакуировали из-за данных о минировании

Из всех детских садов Красноярске эвакуировали сотрудников и их подопечных из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва.

Как сообщает ТАСС, полиция города получила анонимные сообщения о минировании учреждений. При этом источник в правоохранительных органах уточнил, что информаторы находятся за пределами России.

С начала года в стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

13 января все школы были эвакуированы из-за сообщений о минировании и в городе Саратове. Из-за проверки зданий занятия для учащихся были отменены. По данным «Известий», сообщения поступали не в образовательные учреждения, а в администрацию города и полицию через электронную почту и звонки.

Исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter пришли к выводу, что сообщения о минировании школ поступали не из России. Проведя собственное расследование, они заявили, что большинство звонков осуществлялось с территории Украины.