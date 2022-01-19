Четверо браконьеров убили косулю и лося на Алтае

В Михайловском районе Алтайского края задержали четырех местных жителей. Их подозревают в браконьерстве.

Altapress.ru со ссылкой на региональное МВД сообщает, что в полицию обратился охотовед, который нашел место забоя косули в 15 км от поселка Малиновое Озеро. В 6 км от этого места полицейские обнаружили еще одно, на этот раз место убийства лося.

Лиц, предположительно причастных к браконьерству, удалось установить по горячим следам. В полиции полагают, что 59-летний житель села Михайловское с компанией односельчан на принадлежащем ему автомобиле убил животных. Потом мужчины разделили добычу.

Изъяты мясо, охотничий карабин, шесть охотничьих ружей, патроны разных калибров, одежда со следами крови и автомобиль «УАЗ». По месту жительства одного из предполагаемых браконьеров были найдены 35 патронов и наркотики.

Ущерб, причиненный убийством животных государству, оценивается в 120 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Решается вопрос о возбуждении еще двух дел — о незаконном хранении оружия и боеприпасов и о незаконном хранении наркотиков.