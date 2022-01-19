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Нутрициолог назвала восстанавливающий работу кишечника продукт

Нутрициолог Ковиненко: масла со среднецепочечными триглицеридами положительно влияют на работу ЖКТ
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Масла со среднецепочечными триглицеридами (МСТ) благотворно сказываются на метаболизме и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в среду, 19 января, заявила нутрициолог Ольга Ковиненко.

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«Самые полезные масла для жарки — твердые (у них высокая точка дымления). В их число входят кокосовое масло, утиный жир. Для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла. Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. <…> Сырьем могут стать косточки, орехи», — приводит «РИА Новости» слова Ковиненко.

Специалист отметила, что люди, которые отдают предпочтение растительным, а не животным жирам, имеют меньшее число проблем со здоровьем и внешним видом, пишет «Газета.Ru».

Масла МСТ являются диетическими со среднецепочечными триглицеридами, не откладываются в жировые запасы и быстро усваиваются, заключила нутрициолог.

При этом употребление данных продуктов не отменяет необходимости консультации специалиста.

2 января нутрициолог Алена Степанова рассказала, что людям, страдающим от воспалительных процессов, противопоказано потребление сливочного масла, так как оно может негативно сказаться на состоянии организма. Рекомендация отказа от сливочного масла также относится к тем, у кого зафиксированы аллергия, непереносимость лактозы и аутоиммунные заболевания.

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