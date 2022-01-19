Российский рынок акций рекордно обвалился на 6,5%

Российский рынок акций продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году. Информация об этом следует из динамики торгов на сайте биржевой площадки.

Данные демонстрируют падение рублевого индекса к закрытию торгов на 6,5% — до 3328,94 пункта, а также долларового индекса РТС на 7,29%, до 1367,45 пункта. Цены большинства голубых фишек на Московской бирже упали в пределах 10,7%.

Вместе с тем курс доллара вырос до 76,76 рубля (+0,67 рубля).

По оценкам «БКС Мир инвестиций», 19 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3290–3400 п., диапазон курса рубля к доллару, согласно оценкам экспертов, будет на уровне 76–77 рублей.

Ранее, 14 января, курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,14 рубля. В последний раз курс европейской валюты поднимался до такого значения 20 июля прошлого года.

В тот же день индекс Московской биржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Индекс РТС упал до 1,490 пункта — он понизился ниже 1500 пунктов впервые с мая прошлого года. Акции «Сбера» снизились на 4%, «Газпрома» — на 1,8%.