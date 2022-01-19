Эксперт призвала США отказаться от идеи членства Украины в НАТО

Администрации США следует согласиться с тем, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Противостояние с Москвой на этом направлении не отвечает интересам Вашингтона, высказала мнение издатель и редакционный директор журнала The Nation, вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина Ванден Хойвел.

В комментарии, опубликованном 18 января в газете The Washington Post, она рекомендовала администрации Белого дома сосредоточить внимание и ресурсы на вызовах, связанных с пандемией, ослабляющим экономическим неравенством, глубокой расовой разобщенностью, катастрофическими изменениями климата. И, в связи с этим, посоветовала отказаться от открытого противостояния с Россией.

В частности, она назвала глупым отказ переговорщика от Госдепартамента, первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман согласиться с требованием президента РФ Владимира Путина не принимать Украину или Грузию в НАТО.

«Это глупый подход. Три президента США — Барак Обама, Дональд Трамп и [нынешний глава страны Джо] Байден — уже дали понять, что у США нет таких национальных интересов, из-за которых они бы направили американские войска на Украину или в Грузию для защиты их от вторжения», — пояснила Хойвел.

По ее словам, «НАТО, вероятнее всего, никогда не примет ни одну из этих стран».

«Однако мы готовы до последнего настаивать на том, что у Украины есть право на членство в оборонном альянсе, что потребует от Соединенных Штатов защищать ее военным путем», — посетовала эксперт.



Она посоветовала администрации США признать Украину нейтральной территорией. Как подчеркнула директор журнала The Nation, «независимость с гарантиями нейтралитета дала бы ей [Украине] возможность восстановиться от глубокого провала в экономике».

«Это потребует трудного компромисса. Россияне должны будут гарантировать независимость Украины и согласиться ограничить угрожающие военные маневры даже на своей территории. Соединенным Штатам пришлось бы расстаться с иллюзиями относительно НАТО. Украинцы согласились бы на федеральную систему, которая давала бы гарантии для русскоязычного населения», — предложила Хойвел.

Она отметила, что такие договоренности потребовали бы решительности от руководства США и России. Однако сняли напряженность и избавили страны от необходимости вступать в вооруженное противостояние.

«Последнее, что нам нужно, это опосредованная война с россиянами из-за Украины или, не дай бог, прямой конфликт», — высказалась эксперт.

Ранее, 18 января, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии каналу «Наш» заявил, что присоединение Украины к НАТО сейчас выглядит как «нереальный путь», страна может распасться на несколько частей.

Ранее в этот день главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что армия страны сделала огромный шаг, чтобы приблизиться не только к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), но и к полноценному членству в альянсе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал 17 декабря, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности.

Как заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин, после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Украина может стать частью организации, если альянс не будет принимать в расчет наличие у станы нерешенных территориальных споров.

При этом в Киеве считают вступление в НАТО главным направлением внешней политики страны. В 2014 году украинский парламент принял решение отказаться от внеблокового статуса страны. В 2019 году украинские власти изменили текст конституции, теперь в ней прописано, что государство нацелено присоединиться к НАТО.