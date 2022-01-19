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МВД Казахстана продолжит патрулировать города после отмены режима ЧП
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МВД Казахстана продолжит патрулировать города после отмены режима ЧП

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В Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок» во всех регионах страны после отмены режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщили в среду, 19 января, в МВД республики.

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Отмечается, что мероприятие начали проводить с 15 января в тех регионах, где уже отменили режим ЧП.

«С 19 января ОПМ будет проводиться также в городах Нур-Султан и Алма-Ата, а также в Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, где прекращен режим ЧП», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что основной целью мероприятия является оздоровление обстановки в стране и принятие мер по обеспечению правопорядка. В частности, указывается в сообщении, правоохранители проводят проверку съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест для выявления лиц без определенного места жительства и нелегальных мигрантов, а также ранее судимых лиц.

Режим чрезвычайного положения и комендантского часа во всем Казахстане отменили в ночь на среду. Пресс-секретарь президента республики Берик Уали уточнил, что действие режима прекращается в в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

В комендатуре Алма-Аты, в свою очередь, отметили, что продолжается патрулирование города силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны страны, кроме того, по-прежнему развернуты блокпосты.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

На территории всей страны был объявлен режим ЧП.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

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