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В Беринговом море и Тихом океане спрогнозировали волны до 9 м
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В Беринговом море и Тихом океане спрогнозировали волны до 9 м

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Штормовое предупреждение продлили в районе Алеутского округа на Камчатке в связи с тем, что в акватории Тихого океана и Берингова моря ожидаются волны до 9 м. Об этом сообщается 19 января на сайте ГУ МЧС России по региону.

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По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе Алеутского муниципального округа до середины дня 20 января сохранится опасное волнение моря высотой 8–9 м.

Отмечается, что волнение моря не представляет угрозы населенным пунктам, расположенным на побережье.

При этом из-за погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности аварий и повреждений судов. Руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в среду на Камчатке будет облачная погода, преимущественно без осадков. Температура опустится до -2 днем и -3 ночью.

17 января один из туристов попал под сход лавины на Камчатке. Группа путешественников направлялась к Банным источникам — бассейнам с минеральной горячей водой в южной части полуострова, когда один из туристов полностью оказался под снегом из-за сошедшей лавины.

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