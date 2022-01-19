Посольство РФ оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе

Посольство РФ в Оттаве раскритиковало заявление главы МИД Канады Мелани Жоли об украинских солдатах, якобы погибших в результате военных действий со стороны России. Об этом стало известно во вторник, 18 января, из сообщения российского дипломатического представительства.

Информацию о погибших украинских солдатах Жоли распространила во время своего визита в Киев.

«С крайним недоумением восприняли сообщение в Twitter-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 18 января о том, что «почти 4500 украинских солдат погибли в войне с Россией на восточном фронте», — говорится в заявлении в Twitter.

Посольство отметило, что такие формулировки способствуют искажению действительности, а отнюдь не стабилизации «обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений».

Как уточняется в сообщении российского представительства, солдаты, о которых идет речь в публикации главы МИД Канады, — это участники военной операции Киева в отношении своих граждан.

18 января офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин сообщил о том, что у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское на взрывном устройстве подорвался украинский военный.

По словам зампреда РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александра Лукашевича, ситуация в Донбассе сильно ухудшается, что, в свою очередь, наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

До этого, 31 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

О возможной подготовке «третьей военной операции» в Донбассе Киевом заявлял президент РФ Владимир Путин 23 декабря.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.