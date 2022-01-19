Крещенское богослужение состоялось в главном храме Росгвардии

В ночь с 18 на 19 января в храме Святого Равноапостольного Великого князя Владимира прошло богослужение по случаю празднования Крещения Господня. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На богослужении собрались служащие дивизии имени Дзержинского Росгвардии с членами своих семей и жители города Балашиха.

Настоятель храма протоиерей Максим Беликов провел службу и освятил воду. Он пожелал всем прихожанам укрепления веры и преодоления всех трудностей.

После богослужения все желающие смогли окунуться в купель крестильного храма Сорока Севастийских мучеников, расположенного на нижнем уровне храмового комплекса.

В этот же день сообщалось, что крещенские купания начались у главного храма Вооруженных сил России. Возле купелей оборудованы палатки, чтобы, окунувшись в воду, военные могли согреться горячим чаем.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также важно соблюдать дистанцию из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, а людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит воздержаться от купаний в проруби.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.