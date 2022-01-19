Посольство РФ призвало США убедить Киев следовать Минским соглашениям

Посольство РФ в Соединенных Штатах в ответ на заявления американских чиновников об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе, а также о возможности Москвы вторгнуться в Киев с территории Белоруссии указали Вашингтону на необходимость призвать Украину следовать Минским договоренностям. Об этом российское дипломатическое представительство в среду, 19 января, написало в Facebook.

«Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Также в заявлении сказано, что у Москвы нет планов вторгаться на территории других государств, в то время как «практика перемещения войск на собственной земле» — суверенное дело России.

Кроме того, в посольстве РФ подчеркнули необходимость не нагнетать напряженность вокруг ситуации на Донбассе.

Двумя днями ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США над Украиной, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

Ранее 17 января зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация на Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

В тот же день депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер сообщил, Германия настаивает на выполнении Минских соглашений.

В декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.