Спасатель МЧС предупредил о риске обморожения при нулевой температуре

Получить обморожение можно не только во время сильных морозов, но и при температуре, приближенной к нулю градусов. Оказать себе первую помощь в таком случае можно самостоятельно. Об этом в среду, 19 января, рассказал спасатель МЧС, автор специального курса «Наука выживать» Эдуард Халилов.

«Мы боимся не столько низкой температуры, сколько ветра и влажности, потому что они сильно влияют на то, как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности», — цитирует Халимова радио Sputnik.

По его словам, в первую очередь замерзать начинают руки без перчаток, а также пальцы ног, если имеет место быть тесная или же с тонкой стелькой обувь, поскольку кровь от конечностей начинает «отливать ближе к центру, сосуды спазмируются».

Спасатель рассказал, что при чувстве сильного холода в области конечностей можно растирать себе пальцы рук, шевелить пальцами ног внутри обуви, растирать уши и нос.

«Если вы чувствуете, что замерзают конечности, вы можете просто пригнать в эту область кровь обычным растиранием. Если же человек долго находился на открытом воздухе, у него сначала было ощущение холода, потом стало покалывать, а потом он перестал чувствовать пальцы, уши, нос, щеки — в этой ситуации уже нельзя растирать», — уточнил он.

Халилов добавил, что в таком случае следует сразу зайти в теплое помещение и позаботиться о том, чтобы теплый воздух стал прогревать тело. Также можно выпить горячий сладкий напиток или съесть горячий жирный суп для получения организмом необходимых калорий.

Обращение к врачу спасатель назвал мерой, необходимой при сильном обморожении.

Кроме того, Халилов перечислил правила поведения во избежание повреждений тканей из-за холода.

«Находитесь на улице столько времени, чтобы это было безопасно для вас. Имейте хорошую, не тесную обувь с толстой подошвой, с теплой стелькой. Обязательно имейте защиту рук, надевайте головной убор, который защищает ваши уши, по возможности защищайте шею и подбородок», — заключил эксперт.

В начале января в МЧС рекомендовали не использовать в морозы увлажняющие кожу кремы и помады, так как они способствуют обморожению. Сотрудники ведомства уточнили, что вода в этих средствах наполняет поры и может замерзнуть в сильный холод.

При этом в МЧС рассказали, что за полчаса до выхода на улицу можно смазать лицо жирным кремом, а губы можно защитить бесцветной помадой.

Кроме того, если необходимо находиться на морозе длительное время, то надо каждые полтора часа заходить в помещение, чтобы погреться, сообщили спасатели.

9 декабря врач косметолог-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи, так же как и сильное солнце.