Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине
Общество
Спасатель МЧС предупредил о риске обморожения при нулевой температуре
Мир
Великобритания назвала Украину приоритетом своей внешней политики
Происшествия
Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара
Экономика
Россия сократила объем вложений в госбумаги США в ноябре до $2,4 млрд
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 января
Мир
Эксперт оценила перспективы спада заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Прокуратура возбудила пять дел после пробки из самолетов в Нижнем Новгороде
Общество
Волочкова подаст в суд на стюарда после скандала на борту «Аэрофлота»
Мир
Госдеп заявил о возможном нападении России на Украину из Белоруссии

Юрист рассказал о лишении собственника некоторых прав при сдаче жилья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арендодатель должен помнить, что после сдачи квартиры лишается таких прав, как визиты без предупреждения и смена замков на входной двери по собственной инициативе — в противном случае он рискует понести наказание вплоть до уголовной ответственности. Об этом в среду, 19 января, рассказал «РИА Недвижимость» юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Дорого живется: в отрасли оценили рост цен на аренду из-за новой системы Минстроя
Бизнес призвал сохранить альтернативу создаваемой ведомством ГИС

Он напомнил, что отношения между собственником и квартиросъемщиком регулирует договор аренды, который накладывает обязательства не только на арендатора, но и на арендодателя.

Юрист пояснил, что, согласно ст. 209 ГК РФ, собственник временно передает права на владение и пользование квартирой с момента подписания договора.

Хантимиров порекомендовал прописать частоту визитов в договоре, если владельцу требуется регулярно посещать жилье, так как вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тыс. рублей или арестом на срок до трех месяцев.

Он также добавил, что если несогласованный визит пройдет в отсутствие арендаторов, и в это время пропадут какие-то ценные вещи, то собственник может стать главным подозреваемым по делу о краже и будет вынужден доказывать свою невиновность. В этом случае ему может грозить штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы до одного года или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что средний срок окупаемости квартиры, определяемый отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды, в городах-миллионниках к концу 2021 года вырос до 16,5 лет.

В Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске стоимость аренды выросла больше, чем цена жилья. Быстрее всего среди городов-миллионников недвижимость окупается в Челябинске, где за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года — доходность 8,06%. Дольше всего окупаемость в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве — от 18 лет до 20,4 года.

Ставки аренды в Москве за год прибавили 30,3%, а однушки подорожали на 16,72%. В Санкт-Петербурге ставка аренды выросла за год на 35%, а цена однокомнатного жилья — на 18,76%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022