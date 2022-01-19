Юрист рассказал о лишении собственника некоторых прав при сдаче жилья

Арендодатель должен помнить, что после сдачи квартиры лишается таких прав, как визиты без предупреждения и смена замков на входной двери по собственной инициативе — в противном случае он рискует понести наказание вплоть до уголовной ответственности. Об этом в среду, 19 января, рассказал «РИА Недвижимость» юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Он напомнил, что отношения между собственником и квартиросъемщиком регулирует договор аренды, который накладывает обязательства не только на арендатора, но и на арендодателя.

Юрист пояснил, что, согласно ст. 209 ГК РФ, собственник временно передает права на владение и пользование квартирой с момента подписания договора.

Хантимиров порекомендовал прописать частоту визитов в договоре, если владельцу требуется регулярно посещать жилье, так как вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тыс. рублей или арестом на срок до трех месяцев.

Он также добавил, что если несогласованный визит пройдет в отсутствие арендаторов, и в это время пропадут какие-то ценные вещи, то собственник может стать главным подозреваемым по делу о краже и будет вынужден доказывать свою невиновность. В этом случае ему может грозить штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы до одного года или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что средний срок окупаемости квартиры, определяемый отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды, в городах-миллионниках к концу 2021 года вырос до 16,5 лет.

В Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске стоимость аренды выросла больше, чем цена жилья. Быстрее всего среди городов-миллионников недвижимость окупается в Челябинске, где за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года — доходность 8,06%. Дольше всего окупаемость в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве — от 18 лет до 20,4 года.

Ставки аренды в Москве за год прибавили 30,3%, а однушки подорожали на 16,72%. В Санкт-Петербурге ставка аренды выросла за год на 35%, а цена однокомнатного жилья — на 18,76%.