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Эксперт посоветовала скандинавскую ходьбу для реабилитации после COVID-19

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Скандинавская ходьба может стать идеальным средством для восстановления легких после коронавирусной инфекции, рассказала в интервью радио Sputnik фитнес-директор «Сети спортивных сооружений России», член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова.

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Как уточнила эксперт, для этого вида активности характерно контралатеральное движение конечностей, когда правая рука поднимается одновременно с левой ногой и наоборот. Оно увеличивает подвижность грудной клетки и помогает улучшить ее работу.

«Особенности движения грудной клетки при скандинавской ходьбе способствуют [правильному] движению легких — как следствие, восстанавливается объем легких и улучшается газообмен», — цитирует Sputnik Полякову в среду, 19 января.

По ее словам, именно такая работа грудной клетки помогает при реабилитации после заболевания коронавирусной инфекцией.

«При этом большой плюс скандинавской ходьбы в том, что она подходит для людей с хроническими заболеваниями, которым противопоказаны другие физические нагрузки», — добавила фитнес-директор.

Эксперт также рассказала об особенностях техники скандинавской ходьбы.

«Наступаем как в обычном шаге — с пятки на носок. К шагам мы добавляем контралатеральное движение рук, то есть движение противоположной руки, и здесь важно сохранять угол между палкой и рукой. Он не должен быть прямым», — пояснила Полякова, добавив, что не нужно переносить опору на палки и в то же время держать позади корпус тела.

По ее словам, начинать занятия скандинавской ходьбой нужно с небольших нагрузок, по 10–15 минут, ориентируясь на собственное самочувствие. Перед этим надо обязательно хорошо размяться.

Также не стоит ходить, превозмогая болевые ощущения, подчеркнула эксперт.

«Мы двигаемся, когда нет острого воспалительного процесса в суставах и мышцах. При артритах, артрозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы прежде, чем ходить с палками, нужно проконсультироваться с терапевтом», — отметила член правления Национального фитнес-сообщества.

Также эксперт посоветовала использовать для ходьбы не лыжные, а специальные палки, ориентируясь на свой рост, на длину ног и рук.

Ранее, 22 декабря, врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова посоветовала переболевшим коронавирусом употреблять витамины и больше белка для быстрого восстановления.

8 декабря врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова сообщила, что выработке антител после вакцинации от COVID-19 способствует сбалансированное и разнообразное питание, богатое микроэлементами и витаминами.

Ранее, 29 ноября, врач-кардиолог Евгения Антипенко заверила, что для восстановления работы сердца после перенесенного COVID-19 следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры. Она посоветовала начать восстановление здоровья с дыхательных и гимнастических упражнений.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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