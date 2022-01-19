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Прокуратура возбудила пять дел после пробки из самолетов в Нижнем Новгороде

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Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении пяти авиакомпаний дела об административных нарушениях после произошедшего в начале ноября коллапса в аэропорту Стригино города Нижнего Новгорода. Руководителям S7 Airlines, «Победы», Red Wings, Utair и NordStar внесены представления нижегородским транспортным прокурором. Это следует из письма замгенпрокурора России Николая Винниченко министру транспорта Виталию Савельеву (есть у «Известий»).

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«Установлено, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями 106 самолетов, выполнявших рейсы в город Москву, совершили посадку на ближайшие запасные аэродромы. Аэропорт Стригино, через который также выполнялись полеты по расписанию, принял 40 самолетов с более 4 тыс. пассажиров, что превысило его пропускную способность», — сказано в документе.

Инфраструктура аэродрома, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не была рассчитана на одновременное обслуживание такого количества прибывших воздушных судов 12 авиакомпаний, поэтому их обслуживали поочередно, ранее говорили «Известиям» в пресс-службе аэропорта Нижнего.

В результате пассажиры были вынуждены сидеть в самолетах по четыре-девять часов без еды и воды. Многочисленные нарушения прав потребителей допустили авиакомпании S7 Airlines, «Победа», Red Wings, Utair и NordStar — они не предоставили напитки, горячее питание, гостиницу, информацию о причинах задержки рейса и планируемом времени вылета, следует из письма.

Например, самолет «Победы», выполнявший рейс из Краснодара в Москву, со 175 пассажирами на борту находился на аэродроме более семи часов, а после высадки граждане также не были обеспечены напитками и горячим питанием свыше 14 часов.

«Победа» не летает в Нижний, поэтому там нет ни представителей компании, ни возможности обеспечить питанием и напитками, особенно в условиях коллапса, когда там сели десятки самолетов одновременно, сказал «Известиям» источник, близкий к компании.

В S7 «Известиям» сказали, что ограниченное число трапов и персонала в аэропорту не позволяло оперативно доставлять пассажиров в здание аэровокзала. Авиакомпания исполнила обязательства перед пассажирами, насколько это было возможно и насколько позволяла инфраструктура аэропорта: питание на борту было предоставлено более 200 пассажирам, столько же человек перевозчик разместил в гостиницах, на время ожидания вылетов напитками и питанием были обеспечены более 700 человек.

«Из-за сбойной ситуации в аэропорту прогнозировать точное время задержек было крайне сложно. Но по мере поступления информации она транслировалась экипажем на бортах, а также по громкой связи аэропорта и отражалась на информационных табло», — сказала пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пробковый спор: авиаколлапс в Нижнем Новгороде обернулся пятью делами

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