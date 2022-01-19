Россия сократила объем вложений в госбумаги США в ноябре до $2,4 млрд

Россия сократила объем вложений в американские государственные ценные бумаги в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем прошлого года до $2,409 млрд, о чем сообщается в опубликованном во вторник, 18 января, отчете министерства финансов США.

В ноябре прошлого года на долгосрочные облигации в российских вложениях приходился $101 млн, на краткосрочные — $2,3 млрд. В октябре на долю России в общей сложности приходилось $3,720 млрд облигаций, из них долгосрочные — $554 млн, а краткосрочные — $3,1 млрд.

В сентябре объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составлял $3,918 млрд, тогда как в августе — $4,004 млрд.

Россия начала сокращать инвестиции в госдолг США весной 2018 года. В апреле объем вложений снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд, при этом рост вложений в американские госбумаги произошел в августе 2019 года — до $9,3 млрд.

В марте 2020 года Россия более чем в три раза сократила суммы вложений в американские госбумаги — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте. В апреле 2020 года снова был небольшой рост до $6,85 млрд за счет краткосрочных облигаций, но в мае суммы снова сократились с $6,85 млрд до $5,39 млрд, приводит данные ТАСС.

10 ноября американский президент Джо Байден назвал ключевым направлением деятельности на посту главы государства борьбу с инфляцией, достигшей максимума за 30 лет. Он отметил, что большая часть роста цен спровоцирована скачком стоимости цен на энергию, что он намерен исправить.