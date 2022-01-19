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Волочкова рассказала о скандале в самолете

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Российская балерина Анастасия Волочкова 19 января сообщила «Известиям», что по прилете в столичный аэропорт Шереметьево с Мальдивских островов ее задержала полиция за то, что она не уступила ребенку место в самолете.

Корреспондент «Известий» уточнил, не было ли связано задержание с нарушением масочного режима на борту самолета, на что Волочкова ответила, что маска у нее всегда с собой.

«Маска была, она [Анастасия Волочкова] просто кофе пила, спустила маску. К нам стюард подошел, я говорю: «Попробуйте попить кофе в маске», — добавил спутник балерины Сергей.

Друг Волочковой сообщил, что они распишутся в документах и поедут домой. Комментируя эти слова, балерина в шутку сказала: «Давай поженимся».

18 января сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, следовавшем с Мальдивских островов в Москву, из-за нежелания надеть маску. По словам пассажиров, скандал длился час и повлиять на балерину толком не удалось. Автор размещенного в Instagram ролика с инцидентом подчеркнул, что пассажиры опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.

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