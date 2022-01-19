Около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания имеющихся долгов

Почти половина заемщиков (45%) влезает в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). То есть люди с высокой долговой нагрузкой уже не могут самостоятельно, без заемных средств обслуживать имеющиеся долги, что свидетельствует не только о высоком уровне закредитованности граждан, но и фактически об их преддефолтном состоянии. Отказ в новом кредите может привести к ситуации, когда люди не смогут выплачивать долги.

Интересно, что этот тревожный ответ стал абсолютным лидером в вопросе о цели кредита, значительно опередив другие варианты. Так, на втором месте в опросе КонфОП оказались кредиты на лечение и ремонт (по 13% респондентов). По 10% ответов пришлось на заимствования на образование и покупку бытовой техники. Еще 8% людей берут в долг у банков на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля (невысокий результат в этом пункте можно объяснить тем, что для приобретения автомобиля люди обычно используют залоговый вид по более низкой ставке).

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Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов