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США выразили надежду на прогресс в диалоге с РФ и ЕС по безопасности

США выразили надежду на прогресс в диалоге с РФ и ЕС по безопасности

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Соединенные Штаты, Россия и Евросоюз могут достичь значимого прогресса в разрешении вопросов европейской безопасности посредством дипломатии. Об этом заявил во вторник, 18 января, помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса посредством дипломатии по важнейшим вопросам европейской безопасности, которые заслуживают подробного рассмотрения, и которые США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут проработать вместе. Таким образом все стороны придут к пониманию», — сказал Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

Он отметил, что может говорить только за Вашингтон. Москва же должна дать свои комментарии по этому вопросу и принять собственные решения.

Салливан отметил, что если Россия «хочет двигаться вперед в дипломатии», США готовы продолжить обсуждение вопросов безопасности. Если же «РФ хочет пойти по пути вторжения и эскалации», Штаты готовы и к этому.

По словам помощника Джо Байдена по нацбезопасности, при необходимости Соединенные Штаты готовы дать «решительный ответ в координации с нашими союзниками и партнерами».

Ранее во вторник сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Отмечалось, что США готовы к продолжению конструктивного диалога с Россией по вопросам безопасности. Соединенные Штаты рассчитывают, что назначенная на пятницу встреча Блинкена с Лавровым покажет, хочет ли того же Москва.

Ранее в этот день состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.

В то же время стало известно, что Белый дом не исключает возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, консультации с партнерами на этот счет продолжаются.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от SWIFT.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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