США выразили надежду на прогресс в диалоге с РФ и ЕС по безопасности

Соединенные Штаты, Россия и Евросоюз могут достичь значимого прогресса в разрешении вопросов европейской безопасности посредством дипломатии. Об этом заявил во вторник, 18 января, помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса посредством дипломатии по важнейшим вопросам европейской безопасности, которые заслуживают подробного рассмотрения, и которые США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут проработать вместе. Таким образом все стороны придут к пониманию», — сказал Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

Он отметил, что может говорить только за Вашингтон. Москва же должна дать свои комментарии по этому вопросу и принять собственные решения.

Салливан отметил, что если Россия «хочет двигаться вперед в дипломатии», США готовы продолжить обсуждение вопросов безопасности. Если же «РФ хочет пойти по пути вторжения и эскалации», Штаты готовы и к этому.

По словам помощника Джо Байдена по нацбезопасности, при необходимости Соединенные Штаты готовы дать «решительный ответ в координации с нашими союзниками и партнерами».

Ранее во вторник сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Отмечалось, что США готовы к продолжению конструктивного диалога с Россией по вопросам безопасности. Соединенные Штаты рассчитывают, что назначенная на пятницу встреча Блинкена с Лавровым покажет, хочет ли того же Москва.

Ранее в этот день состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.

В то же время стало известно, что Белый дом не исключает возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, консультации с партнерами на этот счет продолжаются.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от SWIFT.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.