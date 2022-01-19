Крещенские купания начались у главного храма Вооруженных сил России

На территории у главного храма Вооруженных сил России начались крещенские купания. Об этом сообщили в среду, 19 января, в пресс-службе российского Министерства обороны.

«Крещенские купания у главного храма ВС РФ начались этой ночью, и для омовения подготовлено сразу 14 купелей, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек», — говорится в сообщении.

Возле купелей оборудованы палатки, чтобы, окунувшись в воду, военные могли согреться горячим чаем, сообщили в ведомстве.

Перед началом купаний у храма прошли торжественные мероприятия, посвященные Крещению, добавили в ведомстве.

Утром пройдет праздничная литургия, а также великое освящение воды.

В оборонном ведомстве также рассказали, что на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, который уже посетили более 310 тыс. человек. Организованы тюбинговый спуск длиной около 60 м и ледовый каток площадью 5,5 тыс. кв. м.

Гости, напомнили в Минобороны, могут посмотреть мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Днем ранее, во вторник, состоялась церемония освящения воды перед купаниями на Крещение в Екатеринбурге.

В тот же день врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также важно соблюдать дистанцию из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, а людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит воздержаться от купаний в проруби.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.