Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Google-опросы стали массово использовать для рассылки фишинга
Происшествия
Волочкова устроила скандал в самолете из-за маски
Общество
Госконтроль за регистрацией доменных имен защитит от мошенников
Наука
COVID-19 у детей может продолжаться до пяти месяцев
Мир
Музей мадам Тюссо выставил восковые статуи Байдена и Харрис
Мир
В США отложили запуск вышек 5G возле аэропортов
Происшествия
Пассажиров отмененного рейса Сочи — Москва отправили в столицу следующим рейсом
Общество
Выделенных на программу туристического кешбэка средств не хватит на год
Мир
Глава ВОЗ допустил появление новых штаммов коронавируса
Мир
США выразили надежду на прогресс в диалоге с РФ и ЕС по безопасности

Крещенские купания начались у главного храма Вооруженных сил России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории у главного храма Вооруженных сил России начались крещенские купания. Об этом сообщили в среду, 19 января, в пресс-службе российского Министерства обороны.

Прорубь с препятствиями: как будут проходить крещенские купания
«Смыть грехи» в ледяной воде удастся не всем и не везде

«Крещенские купания у главного храма ВС РФ начались этой ночью, и для омовения подготовлено сразу 14 купелей, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек», — говорится в сообщении.

Возле купелей оборудованы палатки, чтобы, окунувшись в воду, военные могли согреться горячим чаем, сообщили в ведомстве.

Перед началом купаний у храма прошли торжественные мероприятия, посвященные Крещению, добавили в ведомстве.

Утром пройдет праздничная литургия, а также великое освящение воды.

В оборонном ведомстве также рассказали, что на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, который уже посетили более 310 тыс. человек. Организованы тюбинговый спуск длиной около 60 м и ледовый каток площадью 5,5 тыс. кв. м.

Гости, напомнили в Минобороны, могут посмотреть мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Днем ранее, во вторник, состоялась церемония освящения воды перед купаниями на Крещение в Екатеринбурге.

В тот же день врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также важно соблюдать дистанцию из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, а людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит воздержаться от купаний в проруби.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022