Пассажиров отмененного рейса Сочи — Москва отправили в столицу следующим рейсом

Пассажиры, которые должны были лететь самолетом, получившим удар молнии, во вторник, 18 января, отправились в Москву из Сочи резервным бортом. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что молния ударила в самолет, заходивший на посадку в аэропорту Сочи. Воздушное судно отстранили от полетов, для того чтобы проверить техническое состояние.

«После взлета на высоте примерно 5 тыс. футов был удар молнии в носовой обтекатель. Параметры полета нормальные, параметры двигателя в норме», — сказал командир самолета.

При этом в Сочи ранее во вторник из-за сильного ветра, ливня и грозы еще два рейса «Аэрофлота» вернулись на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные воды. На видео запечатлели моменты посадки самолетов в условиях сильного ветра. Лайнеры буквально разворачивало на взлетно-посадочной полосе.