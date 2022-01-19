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Музей мадам Тюссо выставил восковые статуи Байдена и Харрис
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Музей мадам Тюссо выставил восковые статуи Байдена и Харрис

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Восковые фигуры президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис появились в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте Disclose.tv.

Обе фигуры были выставлены в Овальном кабинете. Байден и Харрис одеты в точную копию нарядов со дня инаугурации и улыбаются, стоя на противоположных концах стола Резолют. Музей мадам Тюссо даже украсил Байдена парой его фирменных очков-авиаторов.

По традиции музей выставляет фигуры каждого нового президента Соединенных Штатов. Однако до этого момента художники не изготавливали восковую статую вице-президента.

Ранее, 19 марта из экспозиции музея восковых фигур правнука мадам Тюссо Луи в Техасе убрали фигуру бывшего американского президента Дональда Трампа. Руководство музея было вынуждено изъять восковую фигуру Трампа, так как посетители наносили экспонату повреждения.

Отмечалось, что зкспонат, который на данный момент поместили в хранилище, вряд ли вернут в экспозицию, пока музей не получит восковую фигуру нового президента США Джо Байдена.

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