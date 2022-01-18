Более 1 млрд рублей направят на поддержку аграриев в Коми

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, какая поддержка будет оказана аграриям и животноводам в 2022 году. На эти цели выделено свыше 1 млрд рублей. Почти треть всех средств (около 390 млн рублей) пойдет на возмещение части затрат на производство и реализацию товарного молока.

Впервые аграрии смогут получить субсидии на доставку органических удобрений – от места их производства до поля. Кроме того, минсельхоз республики вернул субсидии на проведение землеустроительных работ и геоботанических исследований на оленьих пастбищах, передает ИА «Комиинформ».

«Порядка 65 млн рублей будет направлено на техперевооружение. Это позволит просубсидировать приобретение более 100 единиц сельхозтехники и оборудования», – отметил Владимир Уйба.

Напомним, в Вуктыле (Республика Коми) намерены наладить собственное производство молока и мяса, чтобы обеспечить потребности населения. Инициативный предприниматель получил грант в размере 16,9 млн рублей. Молокозавод обеспечат необходимым оборудованием и техникой, в том числе для переработки молочной продукции. По словам агрария, сейчас вся молочная и мясная продукция завозится в район извне. Реализация проекта позволит наладить круглогодичный выпуск продукции. Ожидается, что ежемесячно ферма будет производить 26 т молока и 1,3 т мяса.