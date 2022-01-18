Почти 15 млн рублей выделят на реконструкцию спорткомплекса в Мичуринске

В Мичуринске (Тамбовская область) планируют провести реконструкцию спорткомплекса «Дельфин». Об этом сообщает региональная администрация.

Сейчас идет формирование дорожной карты по развитию материально-технической базы спорткомплекса. В нее также войдет реконструкция объекта, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В 2022 году на работы выделят около 15 млн рублей. После обновления на базе «Дельфина» планируется проводить официальные спортивные мероприятия и тренировочные сборы.

«В 2022 году планируется реконструкция комплекса на средства областного бюджета. Делаем всё, чтобы людям было комфортно жить и заниматься спортом», — прокомментировал врио губернатора региона Максим Егоров.