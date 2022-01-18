Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Госпитализирован звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский
Политика
Пушков прокомментировал извинения Meta за блокировку страницы делегации РФ
Мир
Пентагон заявил об отсутствии планов отправки войск США на Украину
Мир
WSJ узнала о подготовке США санкций против «сепаратистов на Украине»
Мир
Псаки заявила о якобы подготовке РФ к эвакуации семей дипломатов из Украины
Мир
В Москве госпитализировали посла Белоруссии
Мир
Эксперт предрек распад Украины после вступления в НАТО
Мир
Псаки заявила о возможности нападения России на Украину в любой момент
Экономика
Курс доллара поднялся до 77 рублей
Наука
NASA опровергло планы изолировать модуль «Звезда» из-за утечки воздуха

Почти 15 млн рублей выделят на реконструкцию спорткомплекса в Мичуринске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мичуринске (Тамбовская область) планируют провести реконструкцию спорткомплекса «Дельфин». Об этом сообщает региональная администрация.

Сейчас идет формирование дорожной карты по развитию материально-технической базы спорткомплекса. В нее также войдет реконструкция объекта, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В 2022 году на работы выделят около 15 млн рублей. После обновления на базе «Дельфина» планируется проводить официальные спортивные мероприятия и тренировочные сборы.

«В 2022 году планируется реконструкция комплекса на средства областного бюджета. Делаем всё, чтобы людям было комфортно жить и заниматься спортом», — прокомментировал врио губернатора региона Максим Егоров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022