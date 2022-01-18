В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
ЦРУ использует Украину как площадку для реализации своих программ против других стран. Об этом свидетельствуют визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Киев на минувшей неделе, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
«Недавний приезд шефа ЦРУ и его встреча с [президентом страны Владимиром] Зеленским лишь подчеркивают, что Украина — площадка для разворачивания программ ЦРУ против третьих стран. Напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар», — заявил Мирошник «РИА Новости».
По мнению представителя республики, ЦРУ будет удобнее «запустить искру» военного столкновения при нахождении в зоне вооруженного конфликта.
При этом он добавил, что, в случае возникновения реального противостояния, все ответственность будет наложена на российских бойцов, которые якобы переодеваются в солдат украинских вооруженных формирований и первыми начинают обстрелы.
Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ в рамках запланированной поездки в Киев встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что они обсудили текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности.
Накануне, 17 января, зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается, что наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.
Днем ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной им территории у линии соприкосновения.
23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».
Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.