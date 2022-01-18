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В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ

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ЦРУ использует Украину как площадку для реализации своих программ против других стран. Об этом свидетельствуют визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Киев на минувшей неделе, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

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«Недавний приезд шефа ЦРУ и его встреча с [президентом страны Владимиром] Зеленским лишь подчеркивают, что Украина — площадка для разворачивания программ ЦРУ против третьих стран. Напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар», — заявил Мирошник «РИА Новости».

По мнению представителя республики, ЦРУ будет удобнее «запустить искру» военного столкновения при нахождении в зоне вооруженного конфликта.

При этом он добавил, что, в случае возникновения реального противостояния, все ответственность будет наложена на российских бойцов, которые якобы переодеваются в солдат украинских вооруженных формирований и первыми начинают обстрелы.

Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ в рамках запланированной поездки в Киев встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что они обсудили текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности.

Накануне, 17 января, зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается, что наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

Днем ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной им территории у линии соприкосновения.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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