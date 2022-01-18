Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной

Президент Словакии Зузана Чапутова назвала «неуместной» поездку генпрокурора республики Мароша Жилинки в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры. Об этом во вторник, 18 января, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.

«Президент республики считает поездку генпрокурора Мароша Жилинки в Москву на торжества по поводу юбилея прокуратуры РФ неуместной», — сказал Стрижинец.

Отмечается, что глава ведомства Словакии встретился с генпрокурором РФ Игорем Красновым, который входит в санкционный список Евросоюза.

Также Стрижинец выразил беспокойство президента из-за того, что Жилинка не осознал, что его поездка была воспринята в республике проблематично.

Летом 2021 года генпрокурор Словакии написал в Twitter, что отвергает черно-белое видение мира и считает общение и личные контакты с главами зарубежных партнерских органов прокуратуры, включая РФ, необходимыми и полезными.

Однако уже тогда на Жилинку обрушилась волна критики со стороны некоторых политиков, а после поездки в Россию усилилась еще больше.

Так, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, выступая по словацкому телевидению, что не подобает что-либо праздновать с теми странами, в которых, по его мнению, существуют проблемы с уважением прав человека. А глава МИД Иван Корчок дал понять, что в случае, если генпрокурор позвонит ему, то главный дипломат страны готов в любой момент дать ему совет.

«Государственный деятель, даже если не согласен со взглядами или действиями другого государственного деятеля, всегда должен сохранять объективность, рассудительность и достоинство», — ответил Жилинка главе МИД в Facebook.

Ранее, 12 января, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег и ветеранов с 300-летием со дня образования органов прокуратуры.

Глава ведомства напомнил, что 12 января 1722 года российский император Петр I своим указом учредил прокуратуру. Он подчеркнул, что благодаря реформам Петра Великого Россия заявила о себе как о сильной мировой державе, а прокуратура способствовала продвижению реформ и служила гарантом исполнения указов императора.

Краснов указал, что органы прокуратуры являются «надежной опорой российской государственности» и впредь будут эффективно отстаивать интересы России, ее граждан и общества.