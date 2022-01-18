Строительство зданий школы-интерната завершилось в Брянской области

В поселке Климово Брянской области завершилось строительство новых зданий коррекционной школы-интерната для детей-сирот. Об этом 18 января сообщает NASHBRYANSK.RU.

Здания планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Они рассчитаны на обучение и проживание 60 ребят.

Средства на завершение строительства были выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки Брянской области». В целом на реализацию проектов по программе в 2021 году было направлено около 587 млн рублей.

Часть средств была потрачена на строительство двух детских садов, кроме того, в Бежицком районе Брянска начал работу центр ОГМА. В ближайшее время должен открыться детсад в Суземке.