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Строительство зданий школы-интерната завершилось в Брянской области

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В поселке Климово Брянской области завершилось строительство новых зданий коррекционной школы-интерната для детей-сирот. Об этом 18 января сообщает NASHBRYANSK.RU.

Здания планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Они рассчитаны на обучение и проживание 60 ребят.

Средства на завершение строительства были выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки Брянской области». В целом на реализацию проектов по программе в 2021 году было направлено около 587 млн рублей.

Часть средств была потрачена на строительство двух детских садов, кроме того, в Бежицком районе Брянска начал работу центр ОГМА. В ближайшее время должен открыться детсад в Суземке.

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