Лыжероллерная трасса появится в Мурмашах

Проект лыжероллерной трассы в Мурмашах Мурманской области разработан, в феврале его планируют направить на государственную экспертизу. Об этом рассказал глава Кольского района Андрей Малхасян.

«До конца недели специалисты будут проводить изыскательные работы, брать пробы грунта. В начале февраля будем подаваться на госэкспертизу», – цитирует Малхасяна ИА «Би-порт».

Работы планируется завершить в этом году. Однако, по словам главы района, сначала надо подать документы для участия в государственных программах.

В Мурманской области на реализацию социально значимых проектов и программ в сфере физической культуры и спорта выделят 5,6 млн рублей. На гранты смогут претендовать некоммерческие организации. Решено поддержать следующие направления: «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги», «Адаптивный спорт» и «Национальные виды спорта». Шесть муниципальных образований получат субсидии на капитальный ремонт 10 спортивных объектов.