В Минцифры прокомментировали планы по продвижению российских процессоров

Минцифры и Минпромторг рассматривают все возможности для продвижения российских микропроцессоров на мировой рынок. Об этом во вторник, 18 января, сообщили «Известиям» в ведомстве.

«Мы планируем вести диалог со всеми крупными мировыми потребителями микропроцессорной техники и учитывать их требования», — рассказали в министерстве.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на протокол заседания Минцифры России с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года сообщили, что ведомство предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer подготовиться к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Источники, близкие к обсуждению инициативы, отмечали, что речь идет о «Байкал Электроникс». Однако в этой компании заявили «Известиям», что пока не комментируют данную тему.

Эксперт Никита Кораблинов заявил 18 января, что процессор «Байкал» производства компании «Байкал Электроникс» получит опыт работы с крупными производителями, если данная инициатива Минцифры будет осуществлена.