Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Индекс Мосбиржи во вторник, 18 января, впервые с 12 апреля 2021 года опустился ниже 3500 пунктов.

Из данных на сайте биржевой площадки следует, что индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня — 3297,12 пункта), индекс РТС — 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня — 1355,25 пункта); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 10,7%.

Вместе с тем курс доллара вырос до 76,76 руб. (+0,67 рубля).

По оценкам «БКС мир инвестиций», 19 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3290-3400 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару — 76-77 рублей.

Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE показала рост на 1,67%, до $87,92 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 2,06%, до $85,02 за баррель.

14 января курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,14 рубля. В последний раз курс европейской валюты поднимался до такого значения 20 июля прошлого года.

В тот же день индекс Московской биржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Индекс РТС упал до 1,490 пункта — он понизился ниже 1500 пунктов впервые с мая прошлого года. Акции «Сбера» снизились на 4%, «Газпрома» — на 1,8%.