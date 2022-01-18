Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Госпитализирован звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский
Политика
Пушков прокомментировал извинения Meta за блокировку страницы делегации РФ
Мир
Пентагон заявил об отсутствии планов отправки войск США на Украину
Мир
WSJ узнала о подготовке США санкций против «сепаратистов на Украине»
Мир
Псаки заявила о якобы подготовке РФ к эвакуации семей дипломатов из Украины
Мир
В Москве госпитализировали посла Белоруссии
Мир
Эксперт предрек распад Украины после вступления в НАТО
Мир
Псаки заявила о возможности нападения России на Украину в любой момент
Экономика
Курс доллара поднялся до 77 рублей
Наука
NASA опровергло планы изолировать модуль «Звезда» из-за утечки воздуха

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс Мосбиржи во вторник, 18 января, впервые с 12 апреля 2021 года опустился ниже 3500 пунктов.

Кому на бирже жить хорошо: самые успешные инвестиции 2021-го
«Известия» подвели итоги на фондовом рынке в уходящем году

Из данных на сайте биржевой площадки следует, что индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня — 3297,12 пункта), индекс РТС — 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня — 1355,25 пункта); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 10,7%.

Вместе с тем курс доллара вырос до 76,76 руб. (+0,67 рубля).

По оценкам «БКС мир инвестиций», 19 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3290-3400 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару — 76-77 рублей.

Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE показала рост на 1,67%, до $87,92 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 2,06%, до $85,02 за баррель.

14 января курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,14 рубля. В последний раз курс европейской валюты поднимался до такого значения 20 июля прошлого года.

В тот же день индекс Московской биржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Индекс РТС упал до 1,490 пункта — он понизился ниже 1500 пунктов впервые с мая прошлого года. Акции «Сбера» снизились на 4%, «Газпрома» — на 1,8%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022