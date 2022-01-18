Школьный музей 31-й гвардейской бригады создали в Ульяновске

В ульяновской школе № 74 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А. Глазунова 20 января состоится торжественное открытие музея, посвященного 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Кутузова II степени бригаде. В мероприятии примут участие представители 31-й гвардейской ОДШБр, городского управления образования, педагоги и ученики, информирует пресс-служба администрации Ульяновска.

Инициатором создания музея выступил Вадим Орлов – генерал-майор, командир 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (1993-1998), первый командир 31-й гвардейской ОДШБР (1998-2000). Экспозиция будет посвящена не только десантной бригаде, но также казачеству, Великой Отечественной войне, локальным войнам и конфликтам, в том числе операции в Сирии, передает ulpravda.ru.

Напомним, Ульяновск получит дополнительное финансирование от Минкульта РФ на создание музея трудовой доблести. Разработка проектно-сметной документации начнется после утверждения концепции учреждения. Кроме того, по поручению губернатора министерство искусства и культурной политики Ульяновской области подготовит концепцию музея, посвященного Великой Отечественной войне. Его хотят открыть на площади 30-летия Победы.