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Наука
NASA опровергло планы изолировать модуль «Звезда» из-за утечки воздуха
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NASA опровергло планы изолировать модуль «Звезда» из-за утечки воздуха

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NASA не планирует изолировать российский модуль «Звезда» на Международной космической станции (МКС), где были зафиксированы утечки воздуха. У Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства нет полномочий для таких решений, сообщил 18 января представитель американского космического ведомства Дэниел Хуотт.

Директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс ранее в этот день допустил полную изоляцию российского модуля «Звезда», если работы над устранением утечки воздуха не будут завершены успешно.

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В ответ на запрос «РИА Новости» в NASA сообщили, что американское ведомство не имеет планов по изоляции российского модуля и не имеет компетенции по принятию решений относительно «изоляции» российского модуля.

«Думаю, это неверная интерпретация того, что было сказано одним из представителей NASA в ходе заседания Консультативного совета NASA», — сказал Хуотт агентству.

По его словам, представитель NASA рассказал, что «Роскосмос несколько раз посредством закрытия шлюза изолировал зону (утечки), закрывая доступ только к пристыкованному к станции кораблю «Прогресс» несколько раз».

За подробностями представитель Национального управления рекомендовал обратиться в российское космическое ведомство.

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец во вторник сообщил «Известиям», что утечка воздуха в российском модуле «Звезда» будет скоро устранена.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2020 года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к космической станции 14 октября, взял с собой оборудование.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля 2021-го рассказал, что утечку воздуха в камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

В июле эксперты из России и NASA определили несколько возможных мест утечки воздуха в модуле «Звезда». 12 мая «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Также была создана совместная рабочая группа между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения ее негативных последствий.

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