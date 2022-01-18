Парковку на улице Набережной запретят в Оренбурге

В Оренбурге намерены ввести запрет на парковку на улице Набережной. Об этом сообщает городское управление строительства и дорожного хозяйства.

По данным мэрии города, соответствующий знак появится на улице 5 февраля. Его действие будет распространяться на отрезок от переулка Фабричного до улицы Максима Горького.

Как отмечает 56orb.ru, 3 февраля аналогичный дорожный знак должен появиться на улице Красная площадь. Стоянка будет запрещена на участке от дома № 3 до дома № 5.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге выбрали нового подрядчика на благоустройство восточной части набережной реки Урал. Работы пройдут на участке набережной от Екатерининского спуска до улицы Красная Площадь и ЖК «Марсово Поле».