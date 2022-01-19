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COVID-19 у детей может продолжаться до пяти месяцев

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Группа ученых из Дании провела исследование особенностей протекания так называемого долгого COVID-19 среди детей. К этому состоянию исследователи относили случаи, при которых симптомы коронавирусной инфекции сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой фазы болезни, а также проявления постковидного синдрома, которые наблюдаются более трех месяцев. Оказалось, что лонг-ковид у детей до 17 лет может протекать почти полгода.

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«В большинстве случаев симптомы «долгого» COVID-19 проходят в течение одного-пяти месяцев», — указали ученые в статье о результатах работы.

В исследовании приняли участие 30 тыс. детей: половина переболели коронавирусом, остальные вошли в контрольную группу. Участников просили с помощью родителей или самостоятельно ответить на вопросы о симптомах, которые они испытывают, и их длительности.

Среди переболевших дошкольников (дети до пяти лет) проявления COVID-19 более четырех недель испытывали 17,6%, а среди школьников (от шести до 17 лет) — 28,2%. При этом в контрольной группе различные неприятные симптомы более четырех недель испытывали 14,8% дошкольников и 27,2% школьников. Это связано с тем, что у детей могут сохраняться долгосрочные болезненные проявления, связанные не только с коронавирусной инфекцией, но и с множеством других недугов или психологических факторов. Их влияние и позволяет обнаружить контрольная группа.

Авторы работы подчеркнули, что среди школьников, переболевших коронавирусом, симптомы сохраняются дольше четырех недель только на 0,8% чаще, чем среди участников контрольной группы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долгое бремя: COVID-19 у детей может продолжаться до пяти месяцев

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