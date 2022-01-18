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Псаки заявила о возможности нападения России на Украину в любой момент

Псаки: Россия может в любой момент напасть на Украину
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Россия может в любой момент напасть на Украину. Об этом заявила во вторник, 18 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — отметила Псаки.

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При этом она добавила, что этот кризис якобы создал президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря Белого дома, российский лидер якобы собрал «100 тыс. российских военных вдоль границ Украины».

Псаки указала и на то, что США имеют информацию о якобы подготовке РФ эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины в конце декабря — начале января. Накануне The New York Times со ссылкой на американских и украинских официальных лиц писала, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. Вместе с тем МИД РФ заявил о штатной работе посольства в Киеве.

До этого, 15 января, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

18 января глава МИД России Сергей Ларов призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине. Вместо этого он призвал Блинкена заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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